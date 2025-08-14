Тендер на благоустройство сквера объявили в Реутове

В Реутове объявили тендер на комплексное благоустройство сквера на улице Октября. Конкурс проведут в электронной форме.

Согласно документам, опубликованным в Единой информационной системе закупок, подрядчику предстоит преобразовать территорию площадью 1,44 гектара.

Проект предусматривает бережное отношение к существующему озеленению при полной замене сети дорог и тропинок. Обновленный сквер оснастят современной системой видеонаблюдения, энергоэффективным освещением и малыми архитектурными формами, которые сделают пространство более комфортным для отдыха.

Проект реализуют в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» при софинансировании из бюджетов Московской области и городского округа Реутов.

Работы планируют завершить в следующем году.