Тендер на благоустройство сквера объявили в Истре

Конкурс в электронной форме на благоустройство сквера возле детского сада № 32 объявили в Истре. Соответствующее извещение разместили в Единой информационной системе в сфере закупок .

Сквер в Глебовском поселке занимает площадь 1,2 гектара. Территорию благоустроят в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» за счет средств бюджета Московской области и Истры.

Завершить все работы необходимо в 2025 году.