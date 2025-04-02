Тендер на благоустройство сквера объявили в Истре

Сквер в Глебовском поселке занимает площадь 1,2 гектара. Территорию благоустроят в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» за счет средств бюджета Московской области и Истры.
Завершить все работы необходимо в 2025 году.
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