Тендер на благоустройство сквера Бугрова объявили в Ногинске

Конкурс в электронной форме на благоустройство сквера Бугрова объявили в Богородском округе. Об этом сообщила министр правительства по конкурентной политике Московской области Светлана Журавлева.

Согласно проекту, благоустройство предстоит выполнить между улицами 3-го Интернационала, Рабочей, Толстовской и Трудовой. Сквер охватывает территорию почти в два гектара, предусматривает установку видеонаблюдения, освещения, малых архитектурных форм, а также благоустройство проездов, тротуаров, площадок и озеленение.

Работы финансируются из бюджета округа в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и завершатся в 2025 году.