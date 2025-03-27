Тендер на благоустройство сквера «Аллея ветеранов» объявили в Мытищах

Сквер «Аллея ветеранов» благоустроят в мытищах в 2025 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству сквера „Аллея ветеранов“ в городском округе Мытищи Московской области», — сообщила глава комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева.

Как сообщили в ведомстве, подрядчик благоустроит сквер на Олимпийском проспекте площадью 1,83 гектара. Работы проведут в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» за счет регионального и муниципального бюджетов.

Завершить благоустройство планируют в этом году.