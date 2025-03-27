Тендер на благоустройство сквера «Аллея ветеранов» объявили в Мытищах

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству сквера „Аллея ветеранов“ в городском округе Мытищи Московской области», — сообщила глава комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева.
Как сообщили в ведомстве, подрядчик благоустроит сквер на Олимпийском проспекте площадью 1,83 гектара. Работы проведут в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» за счет регионального и муниципального бюджетов.
Завершить благоустройство планируют в этом году.
«Мы их добьем». Путин дал прогноз по Украине
«Только не за наш счет». Путин — о мирном урегулировании на Украине
Путин предложил обсудить введение внешнего управления на Украине
НАТО поднял по тревоге два истребителя из-за российского Ил-20М
«Нацики» имеют большое влияние на Украине — Путин
Путин сообщил о практически полном освобождении ЛНР
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте