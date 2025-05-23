Тендер на благоустройство проспекта Победы объявили в Ступине

Стартовал электронный конкурс на выполнение работ по благоустройству проспекта Победы в Ступине. Тендер опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчикам предстоит преобразить участок, который пролегаетот улицы Андропова до улицы Горького.
Площадь территории, которую планируется обновить, составляет 1,9 гектара. Проект реализуют в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Он будет финансироваться за счет федерального бюджета, средств Московской области, а также местного бюджета Ступино.
Работы планируют завершить в следующем году.
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