Тендер на благоустройство проспекта Победы объявили в Ступине

Фото: Весенние виды, архивное фото от 20.04.2020 г. / Медиасток.РФ (Медиаархив Подмосковья)

Стартовал электронный конкурс на выполнение работ по благоустройству проспекта Победы в Ступине. Тендер опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчикам предстоит преобразить участок, который пролегаетот улицы Андропова до улицы Горького.

Площадь территории, которую планируется обновить, составляет 1,9 гектара. Проект реализуют в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Он будет финансироваться за счет федерального бюджета, средств Московской области, а также местного бюджета Ступино.

Работы планируют завершить в следующем году.