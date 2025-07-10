Тендер на благоустройство проспекта Победы объявили в Ступине

Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике, подрядчик благоустроит проспект Победы на участке от улицы Андропова по улицы Горького. Работы охватит территорию площадью 1,9 гектара. Начальная цена контракта составит 113 миллионов рублей.
Благоустройство проведут в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» за счет регионального и муниципального бюджетов.
Завершить преображение территории планируют в 2026 году.
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