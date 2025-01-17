Тендер на благоустройство площади Революции в Истре пройдет в мае

Площади Революции в Истре благоустроят, в мае этого года приступят к проведению конкурсных процедур. Этот проект стал победителем всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в прошлом 2024 году.

В администрации округа на совещании обсудили детали проекта благоустройства площади Революции в Истре. Планируют объединить ее с центральным сквером, а также с уже благоустроенной частью улицы 15 Лет Комсомола. Чтобы вся эта территория стала полноценной зоной отдыха горожан и гостей муниципалитета.

Центральной и самой главной задумкой проекта станет памятник патриарху Никону, основателю Новоиерусалимского монастыря. Он также известен как Русская Палестина. Именно Новоиерусалимский монастырь притягивает тысячи паломников каждый год в Истру. Пока продолжается проектирование Площади Революции в Истре, вносятся корректировки и замечания, но уже весной после конкурсных процедур и поиска подрядчика начнутся строительно-монтажные работы.