Тендер на благоустройство площади объявили в Павловском Посаде

Фото: Фото визуализации из проекта благоустройства территории площади в г. Павловский Посад / Сайт ЕИС ЗАКУПКИ

В Московской области активно реализуют программу по сносу аварийных домов и объектов незавершенного строительства. Очередным этапом этой работы стало освобождение участка на улице 1-й Пушкинской в Павловском Посаде.

В округе демонтировали недостроенный торгово-развлекательный комплекс. После вывоза строительного мусора площадка готова к преобразованиям в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству площади на месте недостроенного торгового центра в городе Павловский Посад Московской области», — пояснила министр регионального правительства по конкурентной политике Светлана Журавлёва.

На портале госзакупок уже разместили объявление о проведении тендера на обновление территории площадью 1,3 гектара. В перечень планируемых работ войдет создание комплексной инфраструктуры: монтаж инженерных коммуникаций, установка детских и парковых конструкций, информационных стендов, сооружение навесов и павильонов, а также масштабное озеленение с созданием цветников и газонов.

Проект реализуют в рамках совместного финансирования из бюджетов Московской области и Павлово-Посадского.

Все работы планируют завершить до конца года.