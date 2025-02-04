Тендер на благоустройство парка «Питомник» объявили в Серпухове

Как рассказала глава комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева, подрядчик установит в парке малые архитектурные формы, проведет озеленение, установит камеры видеонаблюдения и обновит систему освещения.
Работы проведут по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды» за счет бюджетных средств.
ЦППК назначила компенсационные автобусы на Савеловском направлении в феврале
Рекордно низкое число депутатов зарегистрировалось на первую в истории 13-ю сессию Рады
Стала известна дата похорон погибшего в «Алых парусах» Армена Саркисяна
Главу Воскресенска наградили за организацию соревнований по безопасности
Украинца приговорили к десяти годам колонии за подготовку теракта в Херсонской области
Музей лицея № 21 в Химках пополнился новыми экспонатами из зоны СВО
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