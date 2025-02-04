Тендер на благоустройство парка «Питомник» объявили в Серпухове

Фото: Медиасток.РФ

Парк «Питомник» благоустроят в Серпухове в этом году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Как рассказала глава комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева, подрядчик установит в парке малые архитектурные формы, проведет озеленение, установит камеры видеонаблюдения и обновит систему освещения.

Работы проведут по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды» за счет бюджетных средств.

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