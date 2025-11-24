Тендер на благоустройство парка объявили в Павловском Посаде
Новый парк на месте Дома культуры «Потапово» в Павловском Посаде благоустроят к 2027 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Объявлен конкурс в электронной форме на благоустройство нового парка в Павлово-Посадском городском округе Московской области», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
Подрядчик благоустроит территорию площадью 9,3 гектара.
Работы проведут по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды» за счет средств регионального и муниципального бюджетов.