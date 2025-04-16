Тендер на благоустройство парка «Липовая аллея» объявили в Электроуглях

Фото: Медиасток.РФ (Издательство "Подмосковье")

Парк «Липовая аллея» в Электроуглях благоустроят в 2025 году. Тендер на проведение работ опубликовали в  Единой информационной системе в сфере закупок.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик благоустроит парк «Липовая аллея» на Парковой улице в Электроуглях в течение этого года. Площадь территории составляет 3,5 гектара.

Работы проведут по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды» за счет регионального и муниципального бюджета.

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