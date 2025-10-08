Тендер на благоустройство парка культуры и отдыха объявили в Жуковском

В Жуковском планируют провести благоустройство парка культуры и отдыха. Работы пройдут в пространстве на улице Пушкина.

В Комитете по конкурентной политике Подмосковья уточнили, что извещение о проведении открытого конкурса опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит разработать архитектурно-планировочную концепцию и проект благоустройства, а также выполнить сами работы.

Их проведут по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды» за счет средств бюджетов Московской области и городского округа.

Благоустройство планируют завершить в следующем году.