Тендер на благоустройство парка имени Толстого объявили в Химках

Фото: Медиаархив Подмосковья

Конкурс в электронной форме на благоустройство парка культуры и отдыха имени Толстого объявили в Химках. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

По словам министра правительства Московской области по конкурентной политике Светланы Журавлевой, подрядчику предстоит выполнить второй этап благоустройства. Все работы будут осуществляться в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Завершить озеленение, устройство системы освещения и видеонаблюдения необходимо в 2025 году.

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