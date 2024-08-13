Тендер на благоустройство парка имени Толстого объявили в Химках

Конкурс в электронной форме на благоустройство парка культуры и отдыха имени Толстого объявили в Химках. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

По словам министра правительства Московской области по конкурентной политике Светланы Журавлевой, подрядчику предстоит выполнить второй этап благоустройства. Все работы будут осуществляться в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Завершить озеленение, устройство системы освещения и видеонаблюдения необходимо в 2025 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».