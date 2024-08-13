Сегодня 13:05 Тендер на благоустройство парка имени Толстого объявили в Химках Фото: Медиаархив Подмосковья
По словам министра правительства Московской области по конкурентной политике Светланы Журавлевой, подрядчику предстоит выполнить второй этап благоустройства. Все работы будут осуществляться в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Завершить озеленение, устройство системы освещения и видеонаблюдения необходимо в 2025 году.
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