Тендер на благоустройство общественной территории объявили во Фрязине

Во Фрязине планируют провести благоустройство общественной территории. Тендер объявили в электронной форме.

Извещение об открытом конкурсе опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Работы пройдут по адресу: Заводской проезд, дом № 2.

Согласно данным Комитета по конкурентной политике Московской области, в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» планируют благоустроить участок, площадь которого превышает три гектара.

Средства на реализацию проекта выделят из бюджета округа Фрязино.

Полное завершение работ запланировано на следующий год.