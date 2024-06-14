Тендер на благоустройство объявили для набережной Суворовских прудов в Лосино-Петровском

Тендер на благоустройство набережной Суворовских прудов и велосипедного маршрута до Звездного Городка объявили в Лосино-Петровском. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали на портале ЕАСУЗ . Работы завершат к 2025 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик благоустроит набережную Суворовски прудов до Звездного Городка. Там разместят скамейки и урны, установят систему видеонаблюдения и wi-fi, а также пирс и ротонду.

Работы проведут по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды» за счет регионального и муниципального бюджетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе более 200 пляжей. Найти адреса можно на Яндекс.Картах.

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