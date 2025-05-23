Тендер на благоустройство набережной реки Пахры объявили в Подольске

В Подольске стартовал электронный конкурс на благоустройство набережной реки Пахры. Извещение о тендере опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчикам предстоит привести в порядок участок вдоль домов 8 и 9 в Парадном проезде. Согласно плану, работы охватят территорию площадью 18 гектаров.

Проект станет продолжением начатых ранее преобразований в рамках муниципальной программы по созданию комфортной городской среды. Финансирование благоустройства набережной будет осуществляться из бюджетов Московской области и городского округа Подольск.

Все работы планируют завершить уже в этом году.