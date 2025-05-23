Тендер на благоустройство набережной реки Пахры объявили в Подольске

В Подольске стартовал электронный конкурс на благоустройство набережной реки Пахры. Извещение о тендере опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчикам предстоит привести в порядок участок вдоль домов 8 и 9 в Парадном проезде. Согласно плану, работы охватят территорию площадью 18 гектаров.
Проект станет продолжением начатых ранее преобразований в рамках муниципальной программы по созданию комфортной городской среды. Финансирование благоустройства набережной будет осуществляться из бюджетов Московской области и городского округа Подольск.
Все работы планируют завершить уже в этом году.
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