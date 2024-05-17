Тендер на благоустройство набережной реки Осетр объявили в Зарайске | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 19:31 Тендер на благоустройство набережной реки Осетр объявили в Зарайске Медиаархив Подмосковья

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Конкурс на благоустройство набережной реки Осетр от плотины до Святого источника «Белый колодец» объявили в Зарайске. Завершить работы необходимо в июле-августе этого года.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

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Подрядчику предстоит уложить тротуары, установить металлический борт на набережной, а также туалетные кабинки для жителей и гостей Зарайска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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