Тендер на благоустройство набережной реки Яузы объявили в Мытищах

Фото: Медиасток.РФ (Медиаархив Подмосковья)

Участок набережной реки Яузы благоустроят в Мытищах в 2025 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

По словам главы комитета по конкурентной политике Подмосковья Светланы Журавлевой, подрядчик проведет озеленение, установит системы видеонаблюдения, смонтирует входную стеллу и пирс. Работы проведут на участке от Центрального парка до Березовой рощи.

Набережную благоустроят по программе «Формирование современной комфортной городской среды» за счет регионального и муниципального бюджетов.

Работы планируют завершить до конца года.

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