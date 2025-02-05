Тендер на благоустройство набережной реки Яузы объявили в Мытищах

По словам главы комитета по конкурентной политике Подмосковья Светланы Журавлевой, подрядчик проведет озеленение, установит системы видеонаблюдения, смонтирует входную стеллу и пирс. Работы проведут на участке от Центрального парка до Березовой рощи.
Набережную благоустроят по программе «Формирование современной комфортной городской среды» за счет регионального и муниципального бюджетов.
Работы планируют завершить до конца года.
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