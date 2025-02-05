Тендер на благоустройство набережной реки Яузы объявили в Мытищах

Участок набережной реки Яузы благоустроят в Мытищах в 2025 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

По словам главы комитета по конкурентной политике Подмосковья Светланы Журавлевой, подрядчик проведет озеленение, установит системы видеонаблюдения, смонтирует входную стеллу и пирс. Работы проведут на участке от Центрального парка до Березовой рощи.

Набережную благоустроят по программе «Формирование современной комфортной городской среды» за счет регионального и муниципального бюджетов.

Работы планируют завершить до конца года.