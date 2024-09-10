Тендер на благоустройство набережной пруда объявили во Власихе

Конкурс в электронной форме на благоустройство общественной территории «Набережная Среднего пруда» объявили во Власихе. Об этом сообщили в комитете по конкурентной политике региона.
На портале закупок опубликовали извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству территории по адресу: Цветной бульвар, 21.
Работы финансируются из бюджета Московской области и городского округа в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды». Благоустройство необходимо выполнить в 2025 году. Согласно проекту, на территории установят малые архитектурные формы, системы освещения и оповещения.