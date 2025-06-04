Тендер на благоустройство набережной озера Травинское объявили в Пушкино

В Пушкино планируют провести благоустройство набережной озера Травинское. Извещение о проведение открытого конкурса в электронной форме опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Согласно плану тендера, подрядчик должен будет благоустроить участок у воды, площадь которого составляет 2,6 гектара.

Работы проведут по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды». Их осуществят за счет средств бюджета городского округа Пушкинский и Московской области.

Процесс благоустройства набережной озера Травинское планируют полностью завершить уже в текущем году.