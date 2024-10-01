Тендер на благоустройство набережной объявили в Павшинской Пойме

Конкурс в электронной форме на благоустройство участка набережной в Павшинской пойме объявили в Красногорске. Работы нужно закончить в этом году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение о проведении тендера опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит на набережной в Павшинской пойме установить малые архитектурные формы, новую систему электроосвещения, привести в порядок лестницу и высадить кустарники.

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