Тендер на благоустройство набережной объявили в Павшинской Пойме
Конкурс в электронной форме на благоустройство участка набережной в Павшинской пойме объявили в Красногорске. Работы нужно закончить в этом году.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение о проведении тендера опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчику предстоит на набережной в Павшинской пойме установить малые архитектурные формы, новую систему электроосвещения, привести в порядок лестницу и высадить кустарники.
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