Конкурс на благоустройство набережной объявили в Красногорске
Тендер на благоустройство участка набережной состоится в Павшинской Пойме в Красногорске. Конкурс будет проходить в электронной форме.
Подрядчику нужно будет установить на территории малые архитектурные формы и новую систему освещения, отреставрировать лестницу и посадить кустарники. Все работы должны быть закончены в 2024 году.
Извещение о проведении тендера опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.
Масштабный проект по благоустройству Павшинской поймы стартовал около пяти лет назад. Он реализуется в несколько этапов. На территории уже обустроили зоны отдыха для горожан разного возраста и спортивные площадки, высадили деревья и кусты, установили освещение.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в Подмосковье.
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