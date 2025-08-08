Тендер на благоустройство Молодежной площади объявили в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске планируют благоустроить Молодежную площадь. Тендер на проведение работ объявили в электронной форме.

Проект ранее стал одним из победителей всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений.

Подрядчику предстоит преобразить участок площадью 1,91 гектара, расположенный в самом центре Наро-Фоминска. Концепция проекта предполагает создание многофункционального пространства, объединяющего поколения.

На площади появятся зоны для семейного отдыха, общественных мероприятий и неформального общения, что сделает ее новой точкой притяжения для горожан всех возрастов.

Финансирование работ будет осуществляться в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Полностью завершить благоустройство планируется в 2026 году.