Тендер на благоустройство лесопарковой зоны объявили в Одинцове | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 19:52 Тендер на благоустройство лесопарковой зоны объявили в Одинцове Медиаархив Подмосковья

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Конкурс по разработке проекта благоустройства лесопарковой зоны вблизи деревни Маслово объявили в Одинцовском городском округе. Завершить работы необходимо в октябре этого года.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

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Подрядчику предстоит разработать проекты благоустройства и освоения лесов, наружного освещения и видеонаблюдения, провести инженерно-геодезические изыскания и археологические исследования, а также спроектировать специальные пандусы, чтобы обеспечить удобный вход в парк для инвалидов..

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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