Тендер на благоустройство лесопарка объявили в Павловской Слободе

Фото: Медиаархив Московской области

Конкурс в электронной форме на благоустройство лесопарка объявили в селе Павловская Слобода. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит обустроить тротуары, настилы, мосты. Помимо этого, запланирована установка системы видеонаблюдения, подключенной к системе «Безопасный регион».

Все работы планируют завершить к октябрю 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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