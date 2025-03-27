Тендер на благоустройство лесопарка объявили в Орехово-Зуеве

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству лесопарковой зоны в Орехово-Зуевском городском округе Московской области», — сказала глава подмосковного комитета по конкурентной политике Светлана Журавлева.
Подрядчик благоустроит лесопарковую зону вблизи Парковской улицы. Ее площадь составляет 60 гектаров.
Работы проведут по программе «Формирование современной комфортной городской среды» за счет регионального и муниципального бюджетов.
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