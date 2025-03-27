Тендер на благоустройство лесопарка объявили в Орехово-Зуеве

Лесопарк вблизи Парковской улицы в Орехово-Зуеве благоустроят в 2025 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству лесопарковой зоны в Орехово-Зуевском городском округе Московской области», — сказала глава подмосковного комитета по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Подрядчик благоустроит лесопарковую зону вблизи Парковской улицы. Ее площадь составляет 60 гектаров.

Работы проведут по программе «Формирование современной комфортной городской среды» за счет регионального и муниципального бюджетов.