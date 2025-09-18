Тендер на благоустройство лесопарка объявили в Краснознаменске

В Краснознаменске планируют провести благоустройство лесопарковой зоны. Открытый конкурс на выполнение работ проведут в электронной форме

Извещение о тендере опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит разработать архитектурную концепцию и планировку лесопарка, который расположен возле Промышленной улицы. Общая площадь зоны, где пройдет благоустройство, составляет 32 гектара.

Работы проведут по государственной программе «Формирование современной комфортной городской среды» за счет средств бюджета Подмосковья и Краснознаменска.

Все работы планируют завершить в 2027 году.