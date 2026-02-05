Тендер на благоустройство лесопарка «Елочки» объявили в Наро-Фоминске
В Наро-Фоминске планируют благоустроить лесопарковую зону. Открытый конкурс, который пройдет в электронной форме, уже объявили.
Извещение о тендере опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Подрядчику предстоит создать архитектурную концепцию, продумать планировку, подготовить проект благоустройства и освоения лесов.
Работы пройдут на территории лесопарка «Елочки» и охватят 27 гектаров.
Проект реализуют по государственной программе «Формирование современной комфортной городской среды» за счет средств областного и окружного бюджетов.
Благоустройство завершат в следующем году.