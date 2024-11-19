Тендер на благоустройство лесопарка «Дубрава» объявили в Подольске

Лесопарк «Дубрава» благоустроят в микрорайоне Климовск в Подольске. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Подрядчик проведет благоустройство на площади 33,86 гектара. Там установят систему видеонаблюдения, освещение, скамейки и урны, а также обустроят тропинки и проведут озеленение.

Работы проведут по госпрограмме за счет муниципального бюджета.

Благоустройство планируют завершить в 2025 году.