Тендер на благоустройство лесопарка «Дубрава» объявили в Подольске

Фото: Медиаархив Подмосковья

Лесопарк «Дубрава» благоустроят в микрорайоне Климовск в Подольске. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчик проведет благоустройство на площади 33,86 гектара. Там установят систему видеонаблюдения, освещение, скамейки и урны, а также обустроят тропинки и проведут озеленение.

Работы проведут по госпрограмме за счет муниципального бюджета.

Благоустройство планируют завершить в 2025 году.

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