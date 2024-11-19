Тендер на благоустройство лесопарка «Дубрава» объявили в Подольске
Подрядчик проведет благоустройство на площади 33,86 гектара. Там установят систему видеонаблюдения, освещение, скамейки и урны, а также обустроят тропинки и проведут озеленение.
Работы проведут по госпрограмме за счет муниципального бюджета.
Благоустройство планируют завершить в 2025 году.
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