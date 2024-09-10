Тендер на благоустройство каскада прудов объявили в Чехове

Конкурс на третью очередь благоустройства каскада прудов на реке Теребенке объявили в городском округе Чехов. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о тендере. Подрядчику предстоит продолжить благоустройство набережной реки Теребенки.

Работы выполнят по программе «Формирование современной комфортной городской среды» и оплатят за счет средств бюджетов Подмосковья и городского округа Чехов.

Выполнить благоустройство нужно в 2025 году.

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