Тендер на благоустройство Каштановой аллеи объявили в Коломне

Каштановую аллею благоустроят в Парковом проезде в Коломне. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик благоустроит участок общей площадью 1,5 гектара.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству „Каштановой аллеи“ в городском округе Коломна Московской области», — сообщила глава ведомства Светлана Журавлева.

Работы проведут в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» за счет регионального и муниципального бюджетов.

Завершить благоустройство планируют в этом году.