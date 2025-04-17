Тендер на благоустройство Каштановой аллеи объявили в Коломне
Каштановую аллею благоустроят в Парковом проезде в Коломне. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик благоустроит участок общей площадью 1,5 гектара.
«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству „Каштановой аллеи“ в городском округе Коломна Московской области», — сообщила глава ведомства Светлана Журавлева.
Работы проведут в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» за счет регионального и муниципального бюджетов.
Завершить благоустройство планируют в этом году.