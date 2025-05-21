Тендер на благоустройство Яблоневого сквера объявили в Красногорске

В Подмосковье объявили электронный конкурс на проведение работ по комплексному благоустройству Яблоневого сквера в Красногорске. Заявки принимают через Единую информационную систему в сфере закупок.

Площадь территории, которую планируется благоустроить, составляет пять гектаров. Сквер расположен вдоль Волоколамского шоссе. Проект реализуют в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» за счет областного и местного бюджетов.

Работы завершат уже в 2025 году.

Конкурс проводят в открытой электронной форме, что обеспечивает прозрачность процедуры отбора подрядчика.