Тендер на благоустройство городской площади объявили в Талдоме

Благоустройство площади в Талдомском городском округе планируется выполнить в 2025 году. Министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова сообщила об открытии тендера.

Подробнее об условиях тендера можно узнать в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ, где опубликовано извещение. Подрядчику нужно будет благоустроить площадь Карла Маркса в Талдоме.

Выполнить работы нужно в 2025 году. Площадь территории составит 2,7 гектара, которые нужно будет благоустроить и озеленить. Понадобится установить наружное освещение и видеонаблюдение.

Работы пройдут в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» и будут оплачены за счет средств бюджета Московской области и Талдомского городского округа.

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