Тендер на благоустройство бульвара объявили в Богородском округе

Конкурс в электронной форме на благоустройство бульвара объявили в Богородском округе. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Подрядчику предстоит подготовить пространство к работам, провести демонтаж конструкций, организовать устройство наружных сетей и малых архитектурных форм, а также осуществить благоустройство, включая озеленение территорий.

Работы проведут по государственной программе «Формирование современной комфортной городской среды». Они будут финансироваться за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Богородского округа. Завершить благоустройство бульвара планируют в 2026 году.