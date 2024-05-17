Тендер на благоустройство бульвара Болотова объявили в Серпухове | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 18:55 Тендер на благоустройство бульвара Болотова объявили в Серпухове Медиаархив Подмосковья

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Конкурс в электронной форме на благоустройство общественной территории бульвара Болотова объявили в Серпухове. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Исполнителю предстоит выполнить благоустройство и ремонт территорий бульвара. Работы включают демонтаж старого и укладку нового дорожного покрытия, устройство подпорных стенок и лестниц, обустройство контейнерной площадки, обустройство освещения и другое.

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Завершить благоустройство необходимо в августе 2024 года.

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