Тендер на благоустройство берега реки Коломенки объявили в Подмосковье

Фото: Медиаархив Московской области

Поиск подрядчика для благоустройства зоны отдыха у реки Коломенки начался в Коломне. Извещение об этом разместили на портале госзакупок.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик установит на территории скамейки и урны, проведет озеленение, разместит павильоны и системы оповещения. Работы проведут по муниципальной программе за счет региональных и муниципальных средств.

Благоустройство планируют завершить к концу 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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