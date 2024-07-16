Тендер на благоустройство берега реки Коломенки объявили в Подмосковье

Поиск подрядчика для благоустройства зоны отдыха у реки Коломенки начался в Коломне. Извещение об этом разместили на портале госзакупок .

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик установит на территории скамейки и урны, проведет озеленение, разместит павильоны и системы оповещения. Работы проведут по муниципальной программе за счет региональных и муниципальных средств.

Благоустройство планируют завершить к концу 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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