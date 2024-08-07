Тендер на капитальный ремонт детской школы искусств объявили в Бронницах

Детскую школу искусств капитально отремонтируют в Пионерском переулке в Бронницах. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе .

Как рассказала глава комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовить проект, капитально отремонтирует здание и поставит туда новое оборудование.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.

Здание 1994 года постройки отремонтируют в 2025 году. Его общая площадь превышает 761 квадратный метр.

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