Темпы ремонта школы № 3 в Лобне увеличили в четыре раза
В школе № 3 городского округа Лобня продолжается капитальный ремонт. Глава муниципалитета Анна Кротова проверила ход работ.
На первом этаже здания специалисты с помощью робота-отбойника демонтируют деревянное напольное покрытие спортзала. Техника работает быстро и аккуратно. Благодаря роботу всего за 10 дней был демонтирован пол на втором этаже. Для вывоза строительного мусора используется ленточный транспортер, что значительно облегчает труд рабочих.
«Благодаря автоматизации темпы ремонта выросли в четыре раза», — отметила в своем Telegram-канале Анна Кротова.
На объекте ежедневно работают более 50 специалистов. Есть все необходимые стройматериалы.
Кровельные работы завершены. На втором и третьем этажах специалисты возводят кирпичные перегородки, после чего приступят к штукатурным работам.
После завершения отделки команда художника Алексея Шилова нанесет на стены роспись, посвященную жизни Героя Советского Союза Василия Александровича Борисова. Его имя носит школа.
Полностью завершить ремонт планируется к сентябрю 2026 года.