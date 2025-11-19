Темпы ремонта школы № 3 в Лобне увеличили в четыре раза

На первом этаже здания специалисты с помощью робота-отбойника демонтируют деревянное напольное покрытие спортзала. Техника работает быстро и аккуратно. Благодаря роботу всего за 10 дней был демонтирован пол на втором этаже. Для вывоза строительного мусора используется ленточный транспортер, что значительно облегчает труд рабочих.

«Благодаря автоматизации темпы ремонта выросли в четыре раза», — отметила в своем Telegram-канале Анна Кротова.

На объекте ежедневно работают более 50 специалистов. Есть все необходимые стройматериалы.