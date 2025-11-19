Темпы ремонта школы № 3 в Лобне увеличили в четыре раза

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

В школе № 3 городского округа Лобня продолжается капитальный ремонт. Глава муниципалитета Анна Кротова проверила ход работ.

На первом этаже здания специалисты с помощью робота-отбойника демонтируют деревянное напольное покрытие спортзала. Техника работает быстро и аккуратно. Благодаря роботу всего за 10 дней был демонтирован пол на втором этаже. Для вывоза строительного мусора используется ленточный транспортер, что значительно облегчает труд рабочих.

«Благодаря автоматизации темпы ремонта выросли в четыре раза», — отметила в своем Telegram-канале Анна Кротова.

На объекте ежедневно работают более 50 специалистов. Есть все необходимые стройматериалы.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Кровельные работы завершены. На втором и третьем этажах специалисты возводят кирпичные перегородки, после чего приступят к штукатурным работам.

После завершения отделки команда художника Алексея Шилова нанесет на стены роспись, посвященную жизни Героя Советского Союза Василия Александровича Борисова. Его имя носит школа.

Полностью завершить ремонт планируется к сентябрю 2026 года.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте