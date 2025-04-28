Темпы капитального ремонта проверили в 5 школах в Серпухове

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко осмотрел строительные площадки образовательных учреждений муниципалитета, на которых сейчас проводят ремонтные работы. Готовность объектов составила от 40 до 50%.

На площадке Центра непрерывного образования — школы № 9 — сейчас работают 55 специалистов. Строительная готовность превысила 40,5%.

Почти 70 рабочих занимаются ремонтом в школе № 1. Здесь готовность достигла 50,4%.

Около 80 специалистов ремонтируют школу № 2. Ее готовность уже превысила 51%. Более чем на 40% готовы ремонты в школах № 6 и № 17.

На всех объектах специалисты монтируют кровлю, меняют инженерные системы, утепляют фасад, штукатурят стены, занимаются стяжкой пола. Также регулярно со стройплощадок вывозят строительный мусор.

«Во время обхода школ контролируем не только динамику проводимых работ, но и качество. Наша задача — открыть объекты к 1 сентября, чтобы ученики и педагоги встретили День знаний в стенах родных школ», — отметил Алексей Шимко.