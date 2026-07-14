Температуру горячей воды отрегулировали почти в 500 МКД Подмосковья в июне

В июне в Подмосковье восстановили нормативную температуру горячей воды более чем в 480 многоквартирных домах. Работы выполнили после обращений жителей, поступивших через Единую диспетчерскую службу региона.

Обеспечение качественного горячего водоснабжения – одна из ключевых коммунальных услуг, а своевременная оплата ЖКУ способствует стабильной работе системы и бесперебойной подаче ресурса.

Температура горячей воды в жилых домах должна соответствовать требованиям санитарных норм и иметь температуру от 60 до 75 градусов. Если эти показатели не соблюдаются, коммунальные службы обязаны принять меры для устранения нарушения.

В течение июня специалисты устранили отклонения температурного режима в сотнях домов Подмосковья. В частности, работы проводили в Щелкове на улицах Беляева и Космодемьянской, в Серпухове на улицах Новая и Войкова, в Солнечногорске — в деревне Кривцово и рабочем поселке Ржавки, а также в Жуковском на улицах Гарнаева и Серова.

Жителям региона напомнили, что о недостаточно горячей воде необходимо сообщить в свою управляющую организацию или направить заявку через портал Единой диспетчерской службы Московской области.