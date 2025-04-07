Тематическую фотовыставку ко Дню космонавтики откроют в Химках

Экспозиция «Главные! Города, предприятия, люди» разместится в выставочном комплексе «Артишок». Гостям покажут архивные фотографии, редкие разработки и расскажут о людях, стоявших у истоков аэрокосмической отрасли.

Экспозицию представит государственный «Мемориальный музей космонавтики». Посетители увидят около 30 тематических композиций с архивными фотографиями ведущих ученых и инженеров, среди которых представлены Сергей Королев, Валентин Глушко, Михаил Решетнев и другие.

Выставка расскажет о вкладе российских предприятий в развитие ракетно-космической отрасли, а также о создании ключевых разработок, положивших начало полетам первых космических ракет и кораблей, включая «Спутник», «Восток», «Восход» и «Союз».

Открытие экспозиции состоится 10 апреля в 12:00 по адресу: Ленинский проспект, 2А. Посетить выставку можно ежедневно до 1 июня с 10:00 до 18:00.

Выставочный комплекс «Артишок» уже зарекомендовал себя как популярная площадка для проведения культурных и образовательных мероприятий. Здесь регулярно проходят мастер-классы, музейные занятия, квесты и программы для всех возрастов.