Выставки и лекции проведут в парках Подмосковья ко Дню малочисленных народов

30 апреля, в четверг, в более чем тридцати парках Московской области пройдет мероприятие «Малые народы — большая Россия». Оно приурочено ко Дню малочисленных народов Российской Федерации.

Гости смогут посетить этнографические выставки и лаборатории «Калейдоскоп народных костюмов», поучаствовать в мастер-классах по традиционным ремеслам и присоединиться к другим активностям. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Так, парк «Ривьера» в Можайске приглашает на лекторий «Узоры единства» в 11:00. Там гости познакомятся с репродукциями национальных костюмов и культурой ительменов — северного народа Камчатки. Приглашенный гость в национальном костюме покажет, как использовать шаманский бубен. Также посетители смогут изготовить стилизованные закладки для книг на мастер-классе «От орнамента к орнаменту».

В парке «Набережная Выстрел» в Солнечногорске в 16:00 пройдет мастер-класс по созданию орнамента одного из народов России из пластилина. Кроме того, гостей приглашают на интерактивную выставку, посвященную национальным узорам и символам.