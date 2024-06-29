Тематическое карнавальное шествие пройдет в Мытищах 12 сентября

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

Карнавальное шествие «Театр кукол» состоится в Мытищах в рамках международного фестиваля-премии театров кукол «Имени Железкина». Заявки принимают до 30 августа.

В шествии поучаствуют 13 театров кукол из разных городов России и других стран. Свои выступления покажут также уличные театры на ходулях. Организатор фестиваля-премии — театр кукол «Огниво» им. С. Железкина из Мытищ.

Стать частью карнавальной колонны могут все желающие жители округа. Для этого нужно сообщить об участии не позднее 30 августа по номеру телефона кассы театра: +7(495) 583 36 70.

Каждый участник должен будет подготовить тематический карнавальный костюм и изготовить воздушного змея. Точное время старта шествия и место сбора сообщат дополнительно.

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