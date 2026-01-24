Тематический урок ко Дню освобождения Московской области провели в Химках

22 января, в День освобождения Московской области от немецко-фашистских захватчиков, в школе № 31 Химок прошло памятное мероприятие, посвященное героям-освободителям. В этот день участники почтили их память, а спикеры напомнили о ключевых событиях 1942 года и важности сохранения исторической правды.

С приветственным словом к собравшимся обратилась депутат Химок Надежда Смирнова: «Сегодня мы вспоминаем наших героев, кто отдал жизни за освобождение Московской области. Наш долг — сохранять и передавать память о них нашему подрастающему поколению, особенно сейчас, когда предпринимаются попытки переписать историю». Участникам рассказали об истории освобождения Подмосковья в ходе операции «Тайфун»: 22 января 1942 года советские войска завершили освобождение области от врага.

Спикеры также отметили, что в 2023 году в этот день в Химках был открыт Монумент в честь солдат, погибших при обороне столицы. «Все герои заслуживают, чтобы память о них была увековечена. В наше время, когда в других странах сносят памятники, Россия наоборот бережет их, ухаживает за ними и воздвигает новые мемориалы», — подчеркнула депутат Юлия Мамай. Коллега по депутатскому корпусу Евгений Иноземцев добавил, что подобные мероприятия играют ключевую роль в патриотическом воспитании жителей города.