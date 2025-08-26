Тематический праздник для детей провели в парке «Дубрава» в Павловском Посаде

В парке «Дубрава» в Павловском Посаде прошла пиратская вечеринка. В мероприятии приняли участие взрослые и дети. Они попробовали себя в активностях, которые подготовили организаторы.

Гостей встречали аниматоры. Они посвящали ребят в пираты, предлагали пройти испытания на смекалку и поучаствовать в мастер-классах. Зрителям показали костюмированное представление, а также организовали фотозону. В конце наградили участников, которые пришли на мероприятие в тематических нарядах.

Администрация городских парков Павлово-Посадского городского округа продолжает развивать парковые зоны, делая их центрами семейного отдыха и развлечений.

«Следите за анонсами парков — впереди еще много интересного!» — отметила Ольга Петренко, директор Дирекции парков Павлово-Посадского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.