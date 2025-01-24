Тематический квест «Ночь в музее» пройдет в Химках 25 января

Тематический квест в темноте организуют в «Артишоке». Участников будут ждать ребусы и интересные загадки, зашифрованные в экспозициях выставочных залов.

Главная особенность интерактивного мероприятия — квест проведут в полной темноте, а, чтобы участники совсем не заблудились, каждому выдадут фонарик. Игрокам нужно будет объединиться в команды, чтобы успешно пройти логический маршрут. Первые пришедшие получат на память подарки.

Стать участником мероприятия сможет каждый желающий 25 января в 17:00 в выставочном комплексе «Артишок» по адресу: парк Толстого, Ленинский проспект 2А.

Отметим, что в выставочном комплексе «Артишок» регулярно проводят подобные мероприятия: музыкальные, поэтические вечера и другие интерактивные встречи.