Тематический день памяти жертв ВОВ прошел в округе Пушкинский

В Ивантеевке для школьников организовали тематические занятия и памятную церемонию. Мероприятия были посвящены годовщине Сталинградской битвы и памяти жертв Холокоста.

Тематический день состоялся 2 февраля в «Образовательном центре № 1». Для учащихся он стал погружением в ключевые события Великой Отечественной войны.

На занятиях учителя истории рассказали о стратегическом значении Сталинградской битвы, завершившейся в этот день в 1943 году, и о мужестве защитников города.

Отдельное мероприятие для учеников седьмых–одиннадцатых классов было посвящено памяти жертв Холокоста. Его целью стало формирование уважения к исторической памяти, воспитание толерантности и неприятия насилия. В рамках встречи школьникам показали видеоролики о детях, переживших трагедию.

Кульминацией дня стала общая минута молчания, после которой учащиеся и педагоги зажгли свечи в память обо всех погибших на полях сражений и в концлагерях. Церемонию завершил звук метронома как символ неумолимости времени и вечной памяти.

Главной задачей организаторы назвали не только передачу знаний, но и формирование у подрастающего поколения осознанного, уважительного отношения к истории и воспитание патриотизма. Этот день стал примером того, как школа воспитывает гражданскую позицию и человечность.