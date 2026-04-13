Тематические встречи ко Дню космонавтики прошли в Химках

12 апреля в доме юных техников «Интеграл» в Химках состоялась тематическая встреча в рамках Недели космоса. Участникам рассказали об истории освоения космоса и роли российских ученых и инженеров.

В округе в течение недели проходили лекции, выставки и встречи, посвященные Дню космонавтики. Центральной площадкой стала площадка «Интеграл», где школьники и жители познакомились с ключевыми этапами развития космической отрасли.

Организаторы уделили внимание вкладу отечественных специалистов в создание ракетной техники и освоение орбиты. Участники услышали о значимых научных достижениях и узнали о профессиях, связанных с космосом.

Депутат Юлия Ишкова подчеркнула значение даты для округа.

«Для Химок День космонавтики — часть нашей идентичности. Здесь работают ведущие предприятия отрасли, и важно сохранять это наследие и передавать его молодежи», — сказала она.

По словам лидера Движения общественной поддержки Алины Шалимовой, события объединили жителей разных возрастов.

«Такие встречи напоминают о значимости достижений страны и помогают заинтересовать молодых людей наукой», — отметила она.

Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев добавил, что подобные инициативы формируют уважение к труду и мотивируют к развитию.

«Важно, чтобы молодежь понимала ценность научной работы и стремилась участвовать в развитии страны», — заявил он.