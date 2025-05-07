Тематические программы ко Дню Победы проведут в музеях Подмосковья с 8 по 11 мая

В честь 80-летия Великой Победы государственные музеи Подмосковья подготовили для посетителей особую программу. С 8 по 11 мая гостей ждут тематические выставки, концерты, экскурсии и интерактивные мероприятия, посвященные памятной дате.

В Серпуховском историко-художественном музее можно будет увидеть выставку «Военная медицина», принять участие в детском занятии «Пограничник» или отправиться на экскурсию.

Особого внимания заслуживают запланированные на 9 мая концерт «Опять весна на белом свете» и лекция о военной тематике в советской мультипликации.

В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» прозвучат песни военных лет в исполнении преподавателей и студентов Гнесинской академии. Новые выставки, а также лекцию о плакатах и занятие для детей о животных на войне подготовил музей «Новый Иерусалим».

Литературно-музыкальный салон «Люди Победы» откроют в музее-заповеднике Пушкина. В усадьбе Вяземы проведут концерт классической музыки.

Музей-заповедник П. И. Чайковского в Клину представит выставку «Спасенная музыка», рассказывающую о судьбе дома в военные годы. Для юных посетителей подготовят игровую программу «Дослужиться до генерала».

Особые мероприятия запланированы в музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока. Посетителям подарят георгиевские ленточки, а в программе — молебен, литературно-музыкальная композиция и выставка о военных корреспондентах.

Зарайский кремль предложит бесплатное посещение выставки «Что такое подвиг?» для пенсионеров и владельцев георгиевских ленточек. В Звенигороде можно будет принять участие в создании броши из ленты и узнать о местных рубежах обороны.

Музей-заповедник «Усадьба „Мураново“» пригласит гостей на возложение цветов и концерт классической музыки. А в Музейном комплексе памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской откроется выставка «Лица Победы», посвященная подвигу женщин.

Военно-патриотический музей Московсой области проведет митинг памяти, покажет реконструкцию событий мая 1945 года и угостит посетителей блюдами полевой кухни.