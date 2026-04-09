Тематические мастер-классы прошли в школе «Надежда» в Одинцове

Фото: пресс-служба адинистрации Одинцовского г. о.

В Одинцовском округе в преддверии Дня космонавтики в коррекционной школе «Надежда» для учащихся первых и вторых классов провели тематические уроки, посвященные освоению космического пространства. Обучающиеся познакомились с миром вселенной и приняли участие в творческой работе по созданию космического пейзажа.

Ребята с интересом рисовали звезды и планеты, используя разнообразные цвета и художественные приемы. Мастер-класс способствовал развитию творческого воображения, аккуратности и умения работать в коллективе.

Участники вспомнили главных четвероногих первопроходцев космоса Лайку, Белку и Стрелку, и то, как отважные собаки своим полетом проложили дорогу к звездам для человека. В работах детей ожила легендарная история полета пушистых космонавтов.

Занятия прошли в интерактивной форме и подарили ребятам много ярких впечатлений.